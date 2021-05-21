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Как на счет Долидзе? Рокхолд раскритиковал бойцов за нежелание драться с ним

Грузин как раз подыскивает соперника
MMA
21 мая 20:40
Как на счет Долидзе? Рокхолд раскритиковал бойцов за нежелание драться с ним
Люк Рокхолд / фото - Fightinfo

Экс-чемпион UFC в среднем дивизионе Люк Рокхолд (16-5) высказался о поиске следующего соперника. Недавно американец заявил о возвращении в ринг, однако до сих пор не подобрать себе оппозицию. Слова Рокхода приводит MMA Fighting.

«Есть куча парней, но ни один из них не хочет подписывать контракт. Все лишь ходят вокруг да около из вариантов был Юрайа Холл, но он не захотел этого боя. Также был Кевин Холланд, но и его уже нельзя брать в счет. Упоминалось имя Даррена Тилла, и мне кажется, людям понравился бы этот поединок. При этом я не противлюсь никому из бойцов, кто находится в первой пятерке, тот же Пауло Коста, или кто-нибудь рядом. Я имею ввиду, этот парнишка из Италии (Марвин Веттори), он побил Кевина Холланда и получил титульник. Я просто этого не понимаю. Он побил парня, который проиграл свой прошлый бой.

Я здесь, я работаю в зале, и готовлюсь выйти в октагон. Эти же парни сидят там, пытаясь себя защитить, говорят, что меня нет в рейтингах, а я скажу вам вот что: мой последний бой был против Йоэля Ромеро, который не сделал вес. Это был чемпионский поединок, в 185-фунтах, после чего я дрался с первым из претендентов Яном Блаховичем, который сейчас является чемпионом в полутяжелом весе. Мой рекорд и статус говорят сами за себя, тогда как эти пацаны особо ничего не сделали, а значит, у них нет права говорить и бегать. Им нужно выйти вперед и заработать себе имя в этом спорте».

Экс-чемпион WWFC Роман Долидзе (8-1) именно сейчас находится в поиске соперника, ведь предыдущий неожиданно снялся с боя 5 июня.

 

Антон Кривенко
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Люк Рокхолд Роман Долидзе

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