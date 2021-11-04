Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция

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Усман - Ковингтон / Фото: CBS Sports

7 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 268, в главном событии которого чемпион полусреднего веса Камару Усман (19-1) проведет поединок против Колби Ковингтона (16-2).



Первый бой Усмана и Ковингтона прошел в декабре 2019 года и тогда Камару выиграл техническим нокаутом в пятом раунде.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 07:00.