Хукер с уверенностью заявил, что в следующем поединке может сразиться за титул
Хукер – о Махачеве: «Очередное тело»
Новозеландец уверен в своей победе на предстоящем турнире UFC 267
2 октября 13:24
Дэн Хукер / Фото - bleacherreportРейтинговый новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-10) в интервью YouTube-каналу TheMacLife высказался о топовом россиянине Исламе Махачеве (20-1), с которым он встретится на турнире UFC 267.
«Ислам отчасти обладает некой таинственностью Хабиба. В нескольких последних выступлениях он действительно доминировал. Я тренировался с Дрю Добером, и Ислам провел с ним довольно убедительный бой. У него есть определенный набор навыков, но я хочу стать первым бойцом, который заставит его выглядеть обычным человеком. В конце концов, мы все просто люди. Кто-то может говорить, что он непобедимый. Но у всех идет кровь, все устают и получают травмы. Я знаю, что могу справиться с любым. Для кого-то он загадочный, весь таинственный и непобедимый, для меня – еще одно тело».
Напомним, что Хукер выйдет на поединок с Махачевым на коротком уведомлении вместо травмированного бразильца Рафаэля Дос Аньоса.
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