Хукер – о Махачеве: «Очередное тело»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
матч-центр
Вчера 24
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 12
Футбол (22 события из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Окончен
16:00 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Окончен
16:00 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Окончен
18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ренн - ПСЖ 2:0 Окончен
16:00 Монако - Бордо 3:0 Окончен
18:00 Лилль - Марсель 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Бавария - Айнтрахт 1:2 Окончен
20:30 Арминия - Байер 0:4 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:30 Болонья - Лацио 3:0 Окончен
16:00 Верона - Специя 4:0 Окончен
19:00 Фиорентина - Наполи 1:2 Окончен
19:00 Рома - Эмполи 2:0 Окончен
21:45 Аталанта - Милан 2:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Эспаньол - Реал 2:1 Окончен
22:00 Гранада - Севилья 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Альянс - Агробизнес 3:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Горняк-Спорт 0:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Верес - Александрия 0:0 Окончен
17:00 Металлист-1925 - Минай 1:0 Окончен
17:00 Заря - Десна 2:0 Окончен
19:30 Динамо - Шахтер 0:0 Окончен
Хоккей (2 события из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Днепр - Сокол 2:9 Окончен
14:00 Кременчуг - Белый Барс 10:1 Окончен
нет важных матчей
Теннис (1 событие из 18) показать все
WTA 2021 (Indian Wells, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:00 Татьяна Мария - Катерина Козлова 0:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Олимпик - Авангард -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 15) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Млада Болеслав - Цюрих -:- Запланирован
19:00 Ястшембе - Фриск Аскер -:- Запланирован
19:05 ТПС - Векше -:- Запланирован
19:05 ХИФК - Фрелунда -:- Запланирован
19:05 Шеллефтео - Таппара -:- Запланирован
19:05 Лександс - Фрибург Готтерон -:- Запланирован
20:00 Айсберен - Лугано -:- Запланирован
21:00 Ред Булл Мюнхен - Цуг -:- Запланирован
21:20 Ред Булл Зальцбург - Больцано -:- Запланирован
21:35 Сендерйюске - Регле -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Белый Барс - Мариуполь -:- Запланирован

Хукер – о Махачеве: «Очередное тело»

Новозеландец уверен в своей победе на предстоящем турнире UFC 267
MMA
2 октября 13:24
Хукер – о Махачеве: «Очередное тело»
Дэн Хукер / Фото - bleacherreport
Рейтинговый новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-10) в интервью YouTube-каналу TheMacLife высказался о топовом россиянине Исламе Махачеве (20-1), с которым он встретится на турнире UFC 267.

«Ислам отчасти обладает некой таинственностью Хабиба. В нескольких последних выступлениях он действительно доминировал. Я тренировался с Дрю Добером, и Ислам провел с ним довольно убедительный бой. У него есть определенный набор навыков, но я хочу стать первым бойцом, который заставит его выглядеть обычным человеком. В конце концов, мы все просто люди. Кто-то может говорить, что он непобедимый. Но у всех идет кровь, все устают и получают травмы. Я знаю, что могу справиться с любым. Для кого-то он загадочный, весь таинственный и непобедимый, для меня – еще одно тело».


Напомним, что Хукер выйдет на поединок с Махачевым на коротком уведомлении вместо травмированного бразильца Рафаэля Дос Аньоса.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дэн Хукер Ислам Махачев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хабиб: «Махачев сломает Оливейру. Я говорю так не потому, что он мой брат»
Хабиб: «Махачев сломает Оливейру. Я говорю так не потому, что он мой брат»
MMA
11:25
Фергюсон готов провести бой с Махачевым
Фергюсон готов провести бой с Махачевым
MMA
3 октября 15:32
Хукер с уверенностью заявил, что в следующем поединке может сразиться за титул
Хукер с уверенностью заявил, что в следующем поединке может сразиться за титул
MMA
1 октября 13:00
Официально. Махачев встретится с Хукером на турнире UFC 267
Официально. Махачев встретится с Хукером на турнире UFC 267
MMA
1 октября 10:59
Хукер намерен подраться с Махачевым вместо Дос Аньоса
Хукер намерен подраться с Махачевым вместо Дос Аньоса
MMA
29 сентября 11:06
Дос Аньос еще надеется подраться с Махачевым в октябре
Дос Аньос еще надеется подраться с Махачевым в октябре
MMA
28 сентября 09:59

Новости: MMA

С болью в голосе. Федор Емельяненко рассказал о своих отношениях с братом
С болью в голосе. Федор Емельяненко рассказал о своих отношениях с братом
22:17
Хабиб рассказал, как чуть не подрался с тысячей пьяных фанатов «Ливерпуля»
Хабиб рассказал, как чуть не подрался с тысячей пьяных фанатов «Ливерпуля»
17:37
Стерлинг: «Ян – кусок дерьма. В реванше я очень жестко его изобью»
Стерлинг: «Ян – кусок дерьма. В реванше я очень жестко его изобью»
14:00
«Представьте, что с ним сделает Усман». Майкл Биспинг не верит в успех Макгрегора в полусреднем весе
«Представьте, что с ним сделает Усман». Майкл Биспинг не верит в успех Макгрегора в полусреднем весе
13:46
Порье дал согласие провести поединок с Оливейрой на турнире UFC 269
Порье дал согласие провести поединок с Оливейрой на турнире UFC 269
12:57
Хабиб: «Махачев сломает Оливейру. Я говорю так не потому, что он мой брат»
Хабиб: «Махачев сломает Оливейру. Я говорю так не потому, что он мой брат»
11:25
Тиаго Сантос после победы над Уокером бросил вызов Прохазке
Тиаго Сантос после победы над Уокером бросил вызов Прохазке
10:25
Опытнейшая бразильянка Коррейя объявила о завершении карьеры в ММА
Опытнейшая бразильянка Коррейя объявила о завершении карьеры в ММА
09:59
Хабиб Нурмагомедов назвал самый сложный бой в карьере
Хабиб Нурмагомедов назвал самый сложный бой в карьере
08:54
Все новости

Популярные новости

Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
37
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
15
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 10:15
7
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 08:01
6
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 21:53
9
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 11:23
18
Все новости