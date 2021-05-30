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Ковингтон: «С Джоном Джонсом покончено»

Рейтинговый полусредневес считает, что «Боунс» больше не выйдет в октагон
MMA
22:18
Ковингтон: «С Джоном Джонсом покончено»
Колби Ковингтон / фото - Bleacher Report

Рейтинговый полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-2) поделился своим мнением об экс-чемпионе полутяжелого веса Джоне Джонсе (26-1). Цитирует Ковингтона портал BJpenn.

«Джон Джонс не будет драться тяжелом весе. С ним покончено, у него больше нет подходящей химии. Он пытается получить много налички, надеясь, что ему не придется ничего делать, но я не думаю, что он когда-нибудь снова будет драться.

Если бы он хотел драки, он бы уже дрался. Он бы вернулся в полутяжелый вес и дрался с Яном Блаховичем или что-то в этом роде. Он слишком мал для тяжеловеса.

Он просто хочет получить большие деньги за бой с Фрэнсисом Нганну, но знает, что его вырубят, поэтому он пытается как можно больше денег, чтобы выдержать эту взбучку».

Напомним, президент UFC Дэйна Уайт ждет сообщения от Джонса о завершении карьеры.

 

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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