Президент UFC: «Если завтра мне позвонит Джонс и объявит о завершение карьеры, я скажу: «Ну и молодец»
Ковингтон: «С Джоном Джонсом покончено»
Рейтинговый полусредневес считает, что «Боунс» больше не выйдет в октагон
22:18
Колби Ковингтон / фото - Bleacher Report
Рейтинговый полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-2) поделился своим мнением об экс-чемпионе полутяжелого веса Джоне Джонсе (26-1). Цитирует Ковингтона портал BJpenn.
«Джон Джонс не будет драться тяжелом весе. С ним покончено, у него больше нет подходящей химии. Он пытается получить много налички, надеясь, что ему не придется ничего делать, но я не думаю, что он когда-нибудь снова будет драться.
Если бы он хотел драки, он бы уже дрался. Он бы вернулся в полутяжелый вес и дрался с Яном Блаховичем или что-то в этом роде. Он слишком мал для тяжеловеса.
Он просто хочет получить большие деньги за бой с Фрэнсисом Нганну, но знает, что его вырубят, поэтому он пытается как можно больше денег, чтобы выдержать эту взбучку».
Напомним, президент UFC Дэйна Уайт ждет сообщения от Джонса о завершении карьеры.