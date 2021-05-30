Ковингтон: «С Джоном Джонсом покончено»

Колби Ковингтон / фото - Bleacher Report

Рейтинговый полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-2) поделился своим мнением об экс-чемпионе полутяжелого веса Джоне Джонсе (26-1). Цитирует Ковингтона портал BJpenn.

Если бы он хотел драки, он бы уже дрался. Он бы вернулся в полутяжелый вес и дрался с Яном Блаховичем или что-то в этом роде. Он слишком мал для тяжеловеса.

Он просто хочет получить большие деньги за бой с Фрэнсисом Нганну, но знает, что его вырубят, поэтому он пытается как можно больше денег, чтобы выдержать эту взбучку».