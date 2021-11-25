Неудачно «пописял». Экс-бойца UFC арестовала полиция

Мартин от победы над Рамазаном Эмеевым и боев с топами UFC перешел к избиению охранников





Энтони Рокко Мартин

31-летний полусредневес Энтони Рокко Мартин (17-6) арестован полицией в одном из казино Лас-Вегаса.



На текущий момент известно, что полиция прибыла в Caesars Palace в 1:30 после того, как служба безопасности задержала Мартина.

По словам охраны заведения, боец мочился в коридоре рядом с дверью в комнату. Мартина попытались вывести, но он сначала им угрожал, а затем ударил кулаком одного из них в горло, другого по лицу. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Мартину выдвинули обвинение в нанесении побоев и непристойном поведении в общественном месте.

В последнем поединке Мартин проиграл единогласным решением судей Нилу Магни (25-8), а в 2021 году он покинул UFC.