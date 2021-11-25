Неудачно «пописял». Экс-бойца UFC арестовала полиция

Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Аталанта». Онлайн трансляция
27 ноября 19:00
31-летний полусредневес Энтони Рокко Мартин
(17-6) арестован полицией в одном из казино Лас-Вегаса.
На текущий момент известно, что полиция прибыла в Caesars Palace в 1:30 после того, как служба безопасности задержала Мартина.
По словам охраны заведения, боец мочился в коридоре рядом с дверью в комнату. Мартина попытались вывести, но он сначала им угрожал, а затем ударил кулаком одного из них в горло, другого по лицу. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Мартину выдвинули обвинение в нанесении побоев и непристойном поведении в общественном месте.
В последнем поединке Мартин проиграл единогласным решением судей Нилу Магни (25-8), а в 2021 году он покинул UFC.
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