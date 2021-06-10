О'Мэлли вернется в октагон на турнире UFC 264
О'Мэлли: «Петр Ян – умный маленький чувак, и он знает, что я могу побить его»
Восходящая звезда UFC намерен драться с топами своего дивизиона
15:54
Шон О'Мэлли / Фото - bloodyelbowАмериканский проспект легчайшего дивизиона UFC Шон О'Мэлли (13-1) в интервью The Schmo сообщил, что хотел выйти в октагон против экс-чемпиона промоушена россиянина Петра Яна (15-2).
«Честно говоря, Луис Смолка – это имя, которое мне предложили UFC. Я вызывал Педро Муньоса, Доминика Круза, Петра Яна. Я знал, что не получу тот бой с Петром Яном. Но кто знает? Вдруг он подумает, что я отстой. Я сказал: «Хочешь немного разогреться перед матчем-реваншем со Стерлингом?». Может, он бы принял это. Но я думаю, что Петр – умный маленький чувак, и он знает, что я, вероятно, надеру ему задницу. Он решил, что лучше не делать этого, потому что его ждет титульный бой».
Свой следующий поединок О'Мэлли проведет против Луиса Смолки (9-1) на турнире UFC 264, который состоится 10 июля в Лас-Вегасе (США).
Последний бой американец провел на шоу UFC 260, где нокаутом в 3-м раунде выиграл у Томаса Алмейды.
Комментарии 0