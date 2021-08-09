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Официально. Федор Емельяненко вернется в октагон 23 октября

Bellator подтвердил поединок с участием легендарного россиянина

MMA
10:22
Официально. Федор Емельяненко вернется в октагон 23 октября
Федор Емельяненко / Фото - gettyimages
Американская организация Bellator на своем аккаунте в Twitter официально подтвердила информацию о том, что следующий поединок легендарного российского тяжеловеса Федора Емельяненко (39-6-1) пройдет 23 октября в Москве на «ВТБ-Арене».

«Последний император вернулся. Он встретится с Тимоти Джонсоном 23 октября в Москве».



Владимир Кириченко
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