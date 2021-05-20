Бой Диллашоу и Сандхагена отменен
Официально. Поединок Диллашоу – Сандхаген состоится 24 июля на турнире UFC 264
Звездный ивент пройдет в Лас-Вегасе
20 мая 18:36
Диллашоу – Сандхаген / Фото - UFCЭкс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе Ти Джей Диллашоу (16-4) вернется в октагон в поединке с Кори Сандхагеном (14-2) 24 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает MMAJunkie.
Изначально бой должен был пройти 8 мая на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, однако Диллашоу получил травму.
Напомним, главным событием UFC 264 станет третий поединок между звездным ирландцем Конором Макгрегором (22-5) и американцем Дастином Порье (27-6).
Напомним, что Диллашоу в подготовке к поединку против чемпиона UFC Генри Сехудо использовал запрещенный препарат эритропоэтин, из-за которого спортсмена дисквалифицировали сроком на два года.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что не исключает немедленного титульного боя для Диллашоу.
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