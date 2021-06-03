Легенда UFC в шоке от того, что Сен-Пьеру запретили разобраться с Де ла Хойей
Он к Хабибу готовится? 40-летний Сен-Пьер показал свою физическую форму
Канадец впечатлил всех своих подписчиков подсушенными мускулами
10:59
Жорж Сен-Пьер / Фото: Инстаграм
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер показал в Instagram свою актуальную физическую форму.
Как видим, завершение карьеры никак не сказалось на теле 40-летней легенды.
Напомним, ранее в UFC запретили Сен-Пьеру проводить боксерский поединок против Оскара де ла Хойи.
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