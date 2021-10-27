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Перри подписал контракт с Bare Knuckle FC
Майкл будет драться на голых кулаках
09:58
Майк Перри / Фото: MMA Junkie - USA Today
Американский экс-боец UFC Майк Перри
подписал контракт c лигой кулачных боев Bare Knuckle FC. Об этом сообщил президент BKFC Дэвид Фельдман.
«Мы очень рады, что пригласили Майка на борт нашей огромной лодки, где множество захватывающих бойцов. За последние семь лет, Перри показал, что он является одним из самых сильнейших бойцов в MMA. Его навыки и агрессивный стиль очень хорошо сработают для нашей растущей международной фанбазы».
Отметим, что Перри завершил свою карьеру с 7 победами и 8 поражениями. Два последних поединка против Тима Минса и Даниэля Родригеса Майк проиграл.
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