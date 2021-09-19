Результаты UFC Fight Night 192: Победы Энтони Смита, Куцелабы и Царукяна
Представляем результаты турнира UFC Fight Night 192, в главном событии которого встретились Энтони Смит и Райан Спэнн.
Полутяжелый вес, до 93 кг. Энтони Смит победил удушающим приемом в первом раунде Райана Спэнна;
Полутяжелый вес, до 93 кг. Ион Куцелаба победил единогласным решением судей Дэвина Кларка;
Наилегчайший вес, до 57 кг. Ариани Липски победила единогласным решением судей Мэнди Бом;
Легкий вес, до 70 кг. Арман Царукян победил техническим нокаутом в первом раунде Кристоса Гиагоса;
Легчайший вес, до 61 кг. Нэйт Манесс победил техническим нокаутом во втором раунде Тони Гравели;
Средний вес, до 84 кг. Хоакин Бакли победил нокаутом в третьем раунде Антонио Арройо;
Полутяжелый вес, до 93 кг. Тафон Нчукви победил единогласным решением судей Майка Родригеса;
Легчайший вес, до 61 кг. Ракель Пеннингтон победила единогласным решением судей Пенни Кианзад;
Промежуточный вес, до 71,7 кг. Жу Ронг победил техническим нокаутом в третьем раунде Брэндона Дженкинса;
Легчайший вес, до 61 кг. Монтел Джексон победил единогласным решением судей Джей Пи Байса;
Наилегчайший вес, до 57 кг. Эрин Блэнчфилд победила единогласным решением судей Сару Алпэр;
Полусредний вес, до 77 кг. Карлстон Харрис победил техническим нокаутом в первом раунде Импу Касанганая;
Легчайший вес, до 61 кг. Густаво Лопес и Хейли Алатенг свели бой вничью;
Наилегчайший вес, до 57 кг. Ханна Голди победила болевым приемом в первом раунде Эмили Уитмайр.
Комментарии 0