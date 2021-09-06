Тактаров: «Нганну создан, чтобы проиграть Волкову»
Тактаров вернется в ринг боем против Монсона
Экс-чемпион UFC подерется на турнире Hardcore MMA
16:27
Тактаров и Монсон / фото - Instagram
Бывший чемпион UFC Олег Тактаров вновь проведет бой в октагоне.
54-летний россиянин встретится с 50-летним Джеффом Монсоном на турнире Hardcore MMA. Бойцы провели дуэль взглядов 2 сентября.
Монсон последний бой провел в октябре 2016 года, победив Алекса Кардо в первом раунде. Тактаров не дрался с 2008 года, также завершив выступления в октагоне победой.
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