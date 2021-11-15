Даже Макгрегор? Холловэй назвал имена потенциальных соперников
«Тебе нужно подтянуть бокс до уровня третьеразрядника». Петр Ян высмеял боксерские навыки Макгрегора
Россиянин готов преподать ирландцу урок
08:02
Петр Ян, Конор Макгрегор
Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) в Instagram обратился к Конору Макгрегору (22-6).
«Конор Макгрегор, не забывай, что действия говорят громче слов. Начинай подготовку, тебе нужно подтянуть бокс хотя бы до уровня третьеразрядника».
Отметим, ранее Ян и Макгрегор договорились провести боксерский поединок.
Напомним, ранее Макгрегор очень странно смотрел бой Макса Холловэя.
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