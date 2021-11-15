«Тебе нужно подтянуть бокс до уровня третьеразрядника». Петр Ян высмеял боксерские навыки Макгрегора

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 36
Сейчас 0
Сегодня 18
Завтра 23
Футбол (12 событий из 12) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Окончен
15:30 Волынь - Альянс 1:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Хорватия - Россия 1:0 Запланирован
16:00 Мальта - Словакия 0:6 Запланирован
16:00 Словения - Кипр 2:1 Окончен
19:00 Армения - Германия 1:4 Окончен
19:00 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Запланирован
19:00 Македония - Исландия 3:1 Окончен
21:45 Люксембург - Ирландия 0:3 Окончен
21:45 Португалия - Сербия 1:2 Окончен
21:45 Греция - Косово 1:1 Окончен
21:45 Испания - Швеция 1:0 Окончен
Хоккей (12 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 3:2 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Торонто Мейпл Лифс 4:5 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:5 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс 6:3 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:30 Каролина Харрикейнс - Сент-Луис Блюз 3:2 Окончен
03:00 Даллас Старз - Филадельфия Флайерс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Аризона Койотис 4:1 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд 2:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 7:4 Окончен
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Юта Джаз - Майами Хит 105:111 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Филадельфия Севенти Сиксерс 118:113 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис 112:101 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 92:104 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс 121:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 91:89 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 129:102 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс 114:106 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кривбасс - БК Запорожье 58:69 Окончен
14:00 Химик - Киев-Баскет 69:93 Окончен
16:00 БК Одесса - БК Тернополь 62:72 Окончен
17:00 Николаев - Прометей 55:89 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Оболонь - Ужгород -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Северная Ирландия - Италия -:- Запланирован
21:45 Швейцария - Болгария -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 14) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Калгари Флэймс 0:4 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз 4:3 Окончен
02:00 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс 4:5 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинс 6:1 Окончен
03:00 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 5:1 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 120:100 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Голден Стэйт Уорриорз 106:102 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Финикс Санс 89:115 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Бруклин Нетс 96:120 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 124:95 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Чикаго Буллз 90:100 Окончен
Теннис (3 события из 9) показать все
ATP 2021 (Tour Finals Turin, Italy, Green Group)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Новак Джокович - Casper Ruud -:- Запланирован
22:00 Стефанос Циципас - Андрей Рублёв -:- Запланирован
WTA 2021 (WTA Finals Guadalajara, Mexico, Group Teotihuacan)
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Гарбин Мугуруса - Анетт Контавейт 2:0 Окончен
Хоккей (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:05 Шеллефтео - Спарта Прага -:- Запланирован
20:00 Клагенфурт - Лександс -:- Запланирован
20:00 Векше - Таппара -:- Запланирован
20:30 Адлер Мангейм - Фрелунда -:- Запланирован
20:30 Больцано - Лукко Раума -:- Запланирован
21:05 Фрибург Готтерон - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
21:05 Цюрих - Регле -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Сокол -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Белый Барс -:- Запланирован
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Прометей -:- Запланирован

«Тебе нужно подтянуть бокс до уровня третьеразрядника». Петр Ян высмеял боксерские навыки Макгрегора

Россиянин готов преподать ирландцу урок

MMA
08:02
«Тебе нужно подтянуть бокс до уровня третьеразрядника». Петр Ян высмеял боксерские навыки Макгрегора
Петр Ян, Конор Макгрегор

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) в Instagram обратился к Конору Макгрегору (22-6).

«Конор Макгрегор, не забывай, что действия говорят громче слов. Начинай подготовку, тебе нужно подтянуть бокс хотя бы до уровня третьеразрядника».

Отметим, ранее Ян и Макгрегор договорились провести боксерский поединок.

Напомним, ранее Макгрегор очень странно смотрел бой Макса Холловэя.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Конор Макгрегор Петр Ян

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Даже Макгрегор? Холловэй назвал имена потенциальных соперников
Даже Макгрегор? Холловэй назвал имена потенциальных соперников
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 15:43
Что он делает и зачем? Как Макгрегор в позе бойцовского петуха смотрел бой Холловэя
Что он делает и зачем? Как Макгрегор в позе бойцовского петуха смотрел бой Холловэя
MMA
14 ноября 10:38
Макгрегор принял вызов российского бойца
Макгрегор принял вызов российского бойца
MMA
12 ноября 17:04
Макгрегор своеобразно поздравил Масвидаля с днем рождения, назвав су**й
Макгрегор своеобразно поздравил Масвидаля с днем рождения, назвав су**й
MMA
12 ноября 10:40
Чендлер не хочет драться с Макгрегором в легком весе
Чендлер не хочет драться с Макгрегором в легком весе
MMA
11 ноября 22:35
Джейк Пол cообщил, когда проведет поединок с Макгрегором
Джейк Пол cообщил, когда проведет поединок с Макгрегором
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 21:23

Новости: MMA

Чимаев и Бернс могут провести поединок в начале 2022 года
Чимаев и Бернс могут провести поединок в начале 2022 года
08:19
«Тебе нужно подтянуть бокс до уровня третьеразрядника». Петр Ян высмеял боксерские навыки Макгрегора
«Тебе нужно подтянуть бокс до уровня третьеразрядника». Петр Ян высмеял боксерские навыки Макгрегора
08:02
Bellator отказался комментировать инцидент с участием Усмана Нурмагомедова
Bellator отказался комментировать инцидент с участием Усмана Нурмагомедова
14 ноября 16:59
Полиция отпустила брата Нурмагомедова
Полиция отпустила брата Нурмагомедова
14 ноября 16:55
Волкановски похвалил Холловэя за бой с Родригесом
Волкановски похвалил Холловэя за бой с Родригесом
14 ноября 14:03
Нас ждет трилогия. В UFC назвали следующего соперника Холловэя
Нас ждет трилогия. В UFC назвали следующего соперника Холловэя
14 ноября 12:12
Уайт о бое Холловэй – Родригес: «Это был один из самых классных поединков, что я видел»
Уайт о бое Холловэй – Родригес: «Это был один из самых классных поединков, что я видел»
14 ноября 10:48
Что он делает и зачем? Как Макгрегор в позе бойцовского петуха смотрел бой Холловэя
Что он делает и зачем? Как Макгрегор в позе бойцовского петуха смотрел бой Холловэя
14 ноября 10:38
Зрелище не для слабонервных. Как выглядела распухшая нога Родригеса после боя с Холловэем
Зрелище не для слабонервных. Как выглядела распухшая нога Родригеса после боя с Холловэем
14 ноября 09:29
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
43
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
3
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости