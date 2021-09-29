Уайт оценил выступление Ника Диаса в реванше с Лоулером: «Он выглядел невероятно»
Глава UFC Дана Уайт похвалил ветерана Ника Диаса (26-9) за выступление в реванше с Робби Лоулером (28-15). Несмотря на то, что в этом поединке звездный американец потерпел досрочное поражение, президент лиги остался более чем доволен тем, что он показал в клетке.
Уайта цитирует портал mymmanews.com:
«Как по мне, Ник Диас выглядел невероятно, учитывая, что он не дрался пять лет. Я не знаю, чего я ожидал. Ты никогда не знаешь, что получишь от братьев Диас. Но с учетом пятилетнего простоя я считаю, что он выглядел невероятно.
Этот первый раунд... Не знаю, видели ли вы Лоулера после боя, но все его тело было в синяках и шишках. Эти двое вышли воевать. Сам по себе бой превзошел мои ожидания. Ник не дрался пять лет, поэтому я думал, что Робби выйдет и раскатает его, но этого не произошло.
Не знаю, будет ли еще драться Диас. Честно, не могу ответить на этот вопрос, но он выглядел чертовски хорошо. У этого парня большое сердце. Он однозначно суперталантливый боец, и я был впечатлен».
На турнире UFC 266 Робби Лоулер техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Ника Диаса.
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