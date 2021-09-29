Уайт оценил выступление Ника Диаса в реванше с Лоулером: «Он выглядел невероятно»

Фото: mmajunkie.usatoday.com

Глава UFC Дана Уайт похвалил ветерана Ника Диаса (26-9) за выступление в реванше с Робби Лоулером (28-15). Несмотря на то, что в этом поединке звездный американец потерпел досрочное поражение, президент лиги остался более чем доволен тем, что он показал в клетке.

Уайта цитирует портал mymmanews.com:

Этот первый раунд... Не знаю, видели ли вы Лоулера после боя, но все его тело было в синяках и шишках. Эти двое вышли воевать. Сам по себе бой превзошел мои ожидания. Ник не дрался пять лет, поэтому я думал, что Робби выйдет и раскатает его, но этого не произошло.

Не знаю, будет ли еще драться Диас. Честно, не могу ответить на этот вопрос, но он выглядел чертовски хорошо. У этого парня большое сердце. Он однозначно суперталантливый боец, и я был впечатлен».