Блахович больше не намерен ждать поединка с Джонсом
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
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01:17
Ян Блахович – Гловер Тейшейра
31 октября в Абу-Даби в главном событии турнира UFC 267 чемпион полутяжелого веса поляк Ян Блахович (28-8) проведет поединок против бразильца Гловера Тейшейры (32-7)
Блахович ведет серию из пяти побед над именитыми Люком Рокхолдом, Роналду Соузой, Кори Андерсоном, Домиником Рейесом и Исраэлем Адесаньей.
Тейшейра также выиграл последние пять боев, но уровень его оппозиции был ниже уровнем. Из этого перечня стоит выделить Тиаго Сантоса и Энтони Смита.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 07:00.
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