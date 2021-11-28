Ковингтон рассказал о причинах ухода из American Top Team
Украинский боец перед дебютом в UFC готовится в лучшем зале мира
Также там постоянно проводят сборы украинцы Марина Мороз и Ярослав Амосов
28 ноября 20:45
Аскар Можаров / Фото: Инстаграм
Украинский боец полутяжелого веса Аскар Можаров (21-8) опубликовал в Instagram
фото из популярного бойцовского зала American Top Team.
Напомним, ранее Можаров сам сообщал, что подпишет контракт с UFC и спустится там в средний вес. При этом, дебют бойца в главной MMA-организации в мире до сих пор не состоялся.
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