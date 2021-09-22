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Замена. Дураев проведет поединок с Копыловым на турнире UFC 267
Поединок двух российских бойцов среднего дивизиона состоится в Абу-Адаби
20:21
Дураев и Копылов / Фото - fightwave.ruРоссийский полусредневес UFC Альберт Дураев (14-3) получил нового оппонента на турнире UFC 267, где он изначально должен был выйти в октагон против итальянца Алессио ди Кирико (13-6), который травмировался и снялся с ивента.
На замену ему выйдет другой россиянин Роман Копылов (8-1). Об этом сообщает ММА Mania.
Отметим, что Копылов свой последний поединок провел в ноябре 2019 года и досрочно проиграл в 3-м раунде американцу Карлу Роберсону.
Напомним, 32-летний Дураев накануне завоевал право выступать в UFC, когда одержал доминирующую победу над бразильцем Кайо Биттенкуром на шоу Dana White's Contender Series.
Напомним, что турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби. Главным событием ивента станет поединок за титул чемпиона организации в полутяжелом дивизионе между действующим обладателем пояса, поляком Яном Блаховичем и бразильцем Гловером Тейшейрой.
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