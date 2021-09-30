Главная аффилиат-тусовка Украины возвращается. Топовые эксперты, которые станут спикерами Kyiv iGaming Affiliate Conference 2021 Новости партнера

Соберутся эксперты, которые знают толк в том, как добывать качественный трафик в гемблинг-нише!

Уже 3 ноября пройдет шестая Kyiv iGaming Affiliate Conference – лучшая офлайн-тусовка для всех, кто льет трафик на гемблинг и хочет завести знакомства с топами affiliate-индустрии.

Продажа билетов уже открыта!

На мероприятии соберутся эксперты, которые знают толк в том, как добывать качественный трафик в гемблинг-нише. Спикеры расскажут о трендах рынка, перспективах его развития и самых свежих фишках продвижения iGaming-площадок.

Программа мероприятия поделится на четыре блока: «Тенденции в iGaming-индустрии на 2022 год», «Трафик», «SEO» и «Социальные сети».

Организатор события – международная компания Smile-Expo.

Встречайте первых спикеров конференции

Этой осенью на Kyiv iGaming Affiliate Conference 2021 выступят ведущие представители индустрии, которые проанализируют последние изменения в гемблинг-нише, расскажут о лучших каналах для привлечения трафика, разберут эффективные подходы к продвижению онлайн-казино и букмекерских контор.

Представляем первую шестерку спикеров конференции.

Виктор Карпенко – основатель и генеральный директор SeoProfy, владелец LinkChecker.PRO. Уже 14+ лет продвигает проекты в высококонкурентных нишах: казино, ставки, автострахование, финансы и т. д.

– основатель и генеральный директор SeoProfy, владелец LinkChecker.PRO. Уже 14+ лет продвигает проекты в высококонкурентных нишах: казино, ставки, автострахование, финансы и т. д. Тема выступления: «Step by step – развитие SEO-проекта в гемблинг- и беттинг-индустрии: от 0 до результата». Алина Плющ – партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko, член правления Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса. Принимает активное участие в разработке нового игорного законодательства в Украине.

– партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko, член правления Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса. Принимает активное участие в разработке нового игорного законодательства в Украине. Выступит с темой «Год после легализации. Чего уже добились и каких юридических изменений стоит ожидать на украинском рынке гемблинга в 2022 году?». Карло Паган – экс-вице-президент по маркетингу European Casino Association. Состоит в совете директоров Европейской ассоциации казино.

– экс-вице-президент по маркетингу European Casino Association. Состоит в совете директоров Европейской ассоциации казино. Подготовил доклад на тему «Инновации в игровом маркетинге». Никита Петренко – совладелец арбитражной команды ImproveTeam. Пять лет работает в сфере гемблинга и СРА-маркетинга.

– совладелец арбитражной команды ImproveTeam. Пять лет работает в сфере гемблинга и СРА-маркетинга. Тема доклада: «Партнерские программы vs прямые рекламодатели. Какие модели лучше?». Алиса Киричок – основатель EmailConsulting.top, product owner в Bsg.world. Специализируется на таких направлениях, как коммуникации, гемблинг, fintech, crypto.

– основатель EmailConsulting.top, product owner в Bsg.world. Специализируется на таких направлениях, как коммуникации, гемблинг, fintech, crypto. Выступит с докладом: «Альтернативные источники трафика: веб-пушинг, чат-боты и персонализация email». Максим Шейко – владелец приватной криптопартнерки Altairlabs.pro. Специализируется в сферах Gambling и Crypto. Тема выступления: «Facebook. Как подружиться с системой модерации, или Новые фишки обхода».

Чтобы первыми узнавать о новых спикерах, следите за обновлениями на официальном сайте.

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