Как не пропустить выгодные цены на желанные товары для спорта? Новости партнера

«Готовь сани летом»

Независимо от того, занимаетесь ли вы спортом профессионально или как хобби и просто поддерживаете здоровый образ жизни, форму и экипировку обязательно нужно брать качественную. Брендовые спортивные вещи стоят недешево, и если вы хотите сэкономить, то стоит знать некоторые секреты.

Черная пятница

Для выгодных праздничных покупок уже много лет существует такой день, как Черная пятница. Черный цвет в данном случае означает доходность, прибыльность и стиль — ведь вы сможете купить дорогие брендовые вещи со скидками до 50%. История дня распродаж началась в США, когда на следующий день после Дня благодарения в последний четверг октября открывался сезон рождественских ярмарок. И чтобы привлечь покупателей, магазины делали максимально возможную скидку в первый день.

Скидки, естественно, распространяются и на товары и гаджеты для спорта. Если вы мониторите цены, то вы сможете найти очень выгодные предложения даже от крупных торговых сетей. Узнайте, когда будет Черная пятница в Украине в этом году, и подпишитесь на рассылку, чтобы не упустить нужные товары — их очень быстро разбирают.

Дисконты от брендов

Все брендовые магазины имеют систему дисконтных скидок. Обязательно заведите карту в любимом магазине и экономьте на покупках. Помимо разных форм накопительных скидок, вы сможете получать индивидуальные акционные предложения.

Также не забывайте заглядывать в раздел акций на официальных сайтах. Туда попадают вещи из прошлых коллекций, товары, которые уже заканчиваются, и разные специальные предложения помогут существенно сэкономить. Подпишитесь на рассылку акционных товаров, чтобы не пропустить распродажу. Как правило, компании делают секретные скидки только для подписчиков — не упускайте возможность быть в их числе.

Акции от банков

Часто держателям банковских карт предлагается при достижении определенного количества оборотных средств на карте получить бесплатные абонементы в спортзал или же скидки на спортивные товары. Подпишитесь на кэшбэк — тогда вы сможете сэкономить часть стоимости покупок.

Сезонные распродажи

Недаром в народе говорится «готовь сани летом». Именно в летний период можно приобрести экипировку для зимних видов спорта по большим скидкам. А зимой, наоборот, для летних. Это связано с маленьким спросом на эти товары и подготовкой складов к новым завозам. В итоге вы можете подготовиться заранее и сэкономить на нужных и незаменимых вещах для спорта.