Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 4
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Интер 1:3 Окончен
21:45 Аталанта - Сассуоло 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико 1:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 6) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Рулав Одд 6:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 18) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Специя - Ювентус 0:0 1-й тайм
21:45 Милан - Венеция -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Севилья - Валенсия -:- Запланирован
23:00 Реал - Мальорка -:- Запланирован
Футбол (4 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Торино - Лацио -:- Запланирован
19:30 Сампдория - Наполи -:- Запланирован
21:45 Рома - Удинезе -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
23:00 Кадис - Барселона -:- Запланирован

Как не пропустить выгодные цены на желанные товары для спорта? Новости партнера

«Готовь сани летом»
Другие
17:35
Как не пропустить выгодные цены на желанные товары для спорта?

Независимо от того, занимаетесь ли вы спортом профессионально или как хобби и просто поддерживаете здоровый образ жизни, форму и экипировку обязательно нужно брать качественную. Брендовые спортивные вещи стоят недешево, и если вы хотите сэкономить, то стоит знать некоторые секреты.

Черная пятница

Для выгодных праздничных покупок уже много лет существует такой день, как Черная пятница. Черный цвет в данном случае означает доходность, прибыльность и стиль — ведь вы сможете купить дорогие брендовые вещи со скидками до 50%. История дня распродаж началась в США, когда на следующий день после Дня благодарения в последний четверг октября открывался сезон рождественских ярмарок. И чтобы привлечь покупателей, магазины делали максимально возможную скидку в первый день.

Скидки, естественно, распространяются и на товары и гаджеты для спорта. Если вы мониторите цены, то вы сможете найти очень выгодные предложения даже от крупных торговых сетей. Узнайте, когда будет Черная пятница в Украине в этом году, и подпишитесь на рассылку, чтобы не упустить нужные товары — их очень быстро разбирают.

Дисконты от брендов

Все брендовые магазины имеют систему дисконтных скидок. Обязательно заведите карту в любимом магазине и экономьте на покупках. Помимо разных форм накопительных скидок, вы сможете получать индивидуальные акционные предложения.

Также не забывайте заглядывать в раздел акций на официальных сайтах. Туда попадают вещи из прошлых коллекций, товары, которые уже заканчиваются, и разные специальные предложения помогут существенно сэкономить. Подпишитесь на рассылку акционных товаров, чтобы не пропустить распродажу. Как правило, компании делают секретные скидки только для подписчиков — не упускайте возможность быть в их числе.

Акции от банков

Часто держателям банковских карт предлагается при достижении определенного количества оборотных средств на карте получить бесплатные абонементы в спортзал или же скидки на спортивные товары. Подпишитесь на кэшбэк — тогда вы сможете сэкономить часть стоимости покупок.

Сезонные распродажи

Недаром в народе говорится «готовь сани летом». Именно в летний период можно приобрести экипировку для зимних видов спорта по большим скидкам. А зимой, наоборот, для летних. Это связано с маленьким спросом на эти товары и подготовкой складов к новым завозам. В итоге вы можете подготовиться заранее и сэкономить на нужных и незаменимых вещах для спорта.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Другие

Как не пропустить выгодные цены на желанные товары для спорта?
Как не пропустить выгодные цены на желанные товары для спорта? Новости партнера
17:35
Новая баскетбольная коллекция Court Rider от PUMA
Новая баскетбольная коллекция Court Rider от PUMA Новости партнера
12:07
С 23 сентября Украина возвращается в желтую зону карантина
С 23 сентября Украина возвращается в желтую зону карантина
21 сентября 15:13
Parimatch Ukraine запускает масштабную платформу Responsible Gambling: Болей сердцем - играй головой!
Parimatch Ukraine запускает масштабную платформу Responsible Gambling: Болей сердцем - играй головой!
20 сентября 14:45
Гутцайт оказался в перечне самых высокооплачиваемых министров
Гутцайт оказался в перечне самых высокооплачиваемых министров
19 сентября 17:44
«Угони тачку у FAVBET». Стартует третья волна промо-мероприятия с розыгрышем 21 авто
«Угони тачку у FAVBET». Стартует третья волна промо-мероприятия с розыгрышем 21 авто
17 сентября 17:56
Губерниев – о Гордоне: «Предположу, что он младенцев на ночь жрет!»
Губерниев – о Гордоне: «Предположу, что он младенцев на ночь жрет!»
17 сентября 17:01
Двукратный чемпион мира Болдырев: «Я босс игр разума»
Двукратный чемпион мира Болдырев: «Я босс игр разума»
17 сентября 15:08
Украинец драматично победил на чемпионате мира в Москве
Украинец драматично победил на чемпионате мира в Москве
17 сентября 12:45
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости