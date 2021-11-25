Как выбрать гитару начинающему музыканту? Новости партнера

На что стоит обратить особое внимание при выборе гитары?

Гитару можно без преувеличения назвать одним из самых популярных инструментов на планете. Прежде всего следует определиться, для каких целей она будет использоваться. Различают классические и акустические модели.

Оба инструмента попадают в категорию акустических, но немного отличается формой, размером, струнами, классическая гитара, купить которую мечтают исполнители академического искусства. В большинстве случаев речь идет об акустической разновидности, а не классической, которую можно выгодно приобрести с помощью сервиса OLX.

Форма корпуса

От формы и материалов корпуса зависит качество звука. Наиболее популярные формы:

дредноут – самый распространенный тип;

джамбо – самый большой корпус;

гранд-концерт – для студийных записей;

парлор – небольшие размеры и тихое звучание;

аудиториум – сбалансированное звучание;

фолк – уменьшенная копия дредноута;

тревел – для путешествий.

Не менее важным для качества звучания является и материал. Это разные породы дерева.

Материалы корпуса и особенности звука

Наиболее важную роль в качестве звука играет материал верхней деки. Она может быть из:

хвойных пород;

кедра;

махаона;

палисандра;

клена.

Начинающему не обязательно выбирать дорогостоящие материалы — вполне достаточно гитары с верхней декой из ламината. По мере обретения умений встанет вопрос качества звучания. Тогда можно будет приобрести инструмент из массива дерева.

Дополнительные аксессуары

Помимо самого инструмента, потребуются аксессуары. Среди наиболее важных – чехол, медиатор, ремень, метроном. Чехол будет необходим при транспортировке гитары. Медиатор используется для экспериментов со звуком. Ремень будет нужным для игры стоя. Метроном поможет держать определенный ритм игры.

Если нет никаких навыков игры, то не стоит на первых этапах искать дорогостоящую продукцию известных брендов. Любитель не сможет оценить по достоинству все преимущества. Только после того как инструмент освоен, можно переходить к поиску изделий от компаний Fender, LAG, Crafter, Seagull. Их можно всегда найти среди многочисленных предложений сервиса OLX.