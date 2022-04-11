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Кинул «зигу» и рассмеялся. Мерзкий поступок российского гонщика

Инцидент произошел на чемпионате мира по картингу
Другие
11:59
Кинул «зигу» и рассмеялся. Мерзкий поступок российского гонщика
российский гонщик показал нацистский жест

российский гонщик артем северюхин продемонстрировал нацистское приветствие, стоя на пьедестале награждения чемпионата мира по картингу, после чего он начал неадекватно смеяться. Это видео стремительно разошлось по соцсетям, надеемся, что оно повлечет за собой пожизненную дисквалификацию для представителя рф.



 Ранее XSPORT.ua опубликовал снимки, сделанныенепобежденным украинским легковесом Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО) в освобожденном от орков Тростянце.

 

Источник: XSPORT
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