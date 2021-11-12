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21:45 Мальта - Хорватия 1:7 Окончен
21:45 Германия - Лихтенштейн 9:0 Запланирован
21:45 Румыния - Исландия 0:0 Запланирован
21:45 Ирландия - Португалия 0:0 Окончен
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04:00 Денвер Наггетс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
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02:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Буллз -:- Запланирован
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Novomatic официально в Украине! Новости партнера

Австрийский конгломерат заключил партнерские соглашения с лицензированным казино онлайн Украины First Casino
Другие
11:39
Novomatic официально в Украине!

Осенью 2021 года СМИ облетела новость: на игорный рынок Украины приходит бренд Greentube, (подразделение NOVOMATIC Interactive). В чем дело и почему иностранной торговой марке удалось появиться в стране?

СПРАВОЧНО. Greentube (NOVOMATIC Interactive) – бренд, известный на весь мир. Производитель азартных игр стал автором настоящих бестселлеров, среди которых Book of Ra™, Captain Venture, Lucky Lady's Charm™, Sizzling Hot™, Columbus™, Dolphin's Pearl™, Lord of the Ocean, Sizzling Hot Quattro, а также многие другие.

Как и почему Новоматик пришел в Украину?

Австрийский конгломерат заключил партнерские соглашения с лицензированным казино онлайн Украины First Casino. Новость о сотрудничестве First Casino и Greentube (подразделение NOVOMATIC Interactive) быстро облетела СМИ. Сведения о сотрудничестве появились и на официальном сайте концерна greentube.com во вкладке «Новости».

Компания NOVOMATIC известна с 1980 года. Штаб-квартира бренда находится в Австрии (Вена). Ключевое направление деятельности – игорный бизнес. Новоматик развил сеть по всему миру, предлагает клиентам комплекс консалтинговых и франчайзинговых услуг по организации и поддержанию работы залов игровых автоматов. В Novomatic Group of Companies работают больше 17 тыс. специалистов по всему миру, активы компании по состоянию на 2016 год составили 3,67 млрд €.

Летом 2021 года стало известно о заключении сенсационного партнерского контракта Greentube (NOVOMATIC Interactive) и First Casino. На данный момент Ферст Казино становится единственным заведением в Украине, предлагающим лицензионные игровые автоматы Новоматика в демонстрационном режиме или для ставок на реальные деньги.

Что говорят о партнерстве с онлайн-казино First Casino в Greentube (NOVOMATIC Interactive)?

Opher Ben Zvi (Офер Бен Цви), занимающий пост менеджера по работе с ключевыми клиентами в Украине в Greentube, положительно оценил сотрудничество с First Casino. В интервью он признался:

«Рынок онлайн-игр в Украине отличается высоким потенциалом. Бренд Greentube рад тому, что сможет присутствовать в стране. Мы заключили соглашение о сотрудничестве с лицензированным и легальным казино First Casino. Компания Ферст (Nebula Games – прим. редакции) делает ставку на ответственную игру и высокое качество предоставляемых услуг. Для нас First Casino оказался идеальным партнером. Надеемся, что игроки из Украины по достоинству смогут оценить преимущества сертифицированного программного обеспечения…».

Майстренко Андрей, занимающий пост финансового директора First Casino поделился информацией:

«Игровые автоматы и слоты Greentube – стандарт качества на гемблинг-рынке мира (не только Украины). Компания смогла сделать продукты, объединяющие и увлекательные сюжеты, и высокий процент отдачи, и специальные бонусы. Само собой, предоставление игрокам возможности запустить любимые слоты было хорошей перспективой как для онлайн-казино First Casino, так и для растущего рынка игр в Украине в целом. Уверены, что сделка в Новоматиком поможет FirstCasino и дальше успешно развиваться, формируя репутацию бренда №1 в стране…».

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