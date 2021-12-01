Украинка Шевчук с мировым рекордом выиграла чемпионат мира по парапауэрлифтингу

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
21:45
В Тбилиси (Грузия) на чемпионате мира по парапауэрлифтингу 25-летняя украинская паралимпийка Марьяна Шевчук (до 55 кг) выиграла золотую медаль.
В третьей попытке украинка показала результат 133,5 кг, которым она побила свой мировой рекорд – 133 кг, установленный в мае 2021 года.
Чемпионат мира по парапауэрлифтингу. Женщины. До 55 кг
1. Марьяна Шевчук (Украина) – 133,5 кг
2. Бесра Думан (Турция) – 121 кг
3. Тамара Подпальная (ПКР) – 120 кг
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