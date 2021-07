Готовимся к ОИ. Вспоминаем легендарное выступление Бессоновой в Пекине-2008

Анна Бессонова / Фото: Tom Theobald - PhotoShelter

Уже 23-го июля стартует Олимпиада-2020 в Токио. Пока весь мир в предвкушении Игр, вспоминаем выступление украинской гимнастки Анны Бессоновой в Пекине-2008.

Anna Bessonova wowed the crowd with the song “Hopak” for her ribbon performance - a folk song from her home country. #StrongerTogether pic.twitter.com/nRYpcxCqzl