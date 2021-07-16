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Готовимся к ОИ. Вспоминаем легендарное выступление Бессоновой в Пекине-2008

На тех Играх украинка стала бронзовым призером
Olympics Токио-2020
17:32
Готовимся к ОИ. Вспоминаем легендарное выступление Бессоновой в Пекине-2008
Анна Бессонова / Фото: Tom Theobald - PhotoShelter

Уже 23-го июля стартует Олимпиада-2020 в Токио. Пока весь мир в предвкушении Игр, вспоминаем выступление украинской гимнастки Анны Бессоновой в Пекине-2008.

 

В Пекине Бессонова стала бронзовым призером в многоборье. Недавно она дала большое интервью XSPORT.

Напомним, в Токио главные надежды Украины в художественной гимнастике связаны с Владой Никольченко.

Сергей Остапенко
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Анна Бессонова

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Новости: Художественная гимнастика

Готовимся к ОИ. Вспоминаем легендарное выступление Бессоновой в Пекине-2008
Готовимся к ОИ. Вспоминаем легендарное выступление Бессоновой в Пекине-2008
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