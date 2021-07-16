Первая большая группа украинских олимпийцев уже отправилась в Токио
Готовимся к ОИ. Вспоминаем легендарное выступление Бессоновой в Пекине-2008
На тех Играх украинка стала бронзовым призером
17:32
Анна Бессонова / Фото: Tom Theobald - PhotoShelter
Уже 23-го июля стартует Олимпиада-2020 в Токио. Пока весь мир в предвкушении Игр, вспоминаем выступление украинской гимнастки Анны Бессоновой в Пекине-2008.
Anna Bessonova wowed the crowd with the song “Hopak” for her ribbon performance - a folk song from her home country. #StrongerTogether pic.twitter.com/nRYpcxCqzl— Olympics (@Olympics) July 16, 2021
В Пекине Бессонова стала бронзовым призером в многоборье. Недавно она дала большое интервью XSPORT.
Напомним, в Токио главные надежды Украины в художественной гимнастике связаны с Владой Никольченко.
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