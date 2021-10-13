Титулованная украинка поборола рак, а теперь баллотируется в FIG

Фото: Facebook Валерии Юзьвяк

Титулованная украинская гимнастка Валерия Юзьвяк в Facebook рассказала о своих дальнейших планах. В феврале этого года у спортсменки диагностировали рабдомиосаркому – агрессивную злокачественную опухоль. К счастью, она сумела побороть страшный недуг, а теперь намерена баллотироваться в комиссию спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG):

После ухода из гимнастики и лечения рака поняла, что ценнее самой жизни, это жизнь со смыслом и действием.

Принял решение баллотироваться в Комиссию спортсменов FIG – Международную федерацию гимнастики, чтобы голос гимнасток был услышан громко и ясно!

Друзья, наша гимнастика помогла мне пережить рак и теперь моя очередь расплатиться, стать их надежной опорой в любых сложных ситуациях независимо от национальности, религии или популярности.

Я знаю твои страхи, надежды и мечты. Была там, прожила и знаю, как бывает сложно. По собственному опыту знаю, что гимнастика объединяет и делает нас сильнее».