Титулованная украинка поборола рак, а теперь баллотируется в FIG
Титулованная украинская гимнастка Валерия Юзьвяк в Facebook рассказала о своих дальнейших планах. В феврале этого года у спортсменки диагностировали рабдомиосаркому – агрессивную злокачественную опухоль. К счастью, она сумела побороть страшный недуг, а теперь намерена баллотироваться в комиссию спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG):
«Меня зовут Лера Юзвяк, я гимнастка, чемпионка Европы, призер чемпионата мира, призер вторых Европейских игр и обладатель олимпийской лицензии на Игры в Токио.
После ухода из гимнастики и лечения рака поняла, что ценнее самой жизни, это жизнь со смыслом и действием.
Принял решение баллотироваться в Комиссию спортсменов FIG – Международную федерацию гимнастики, чтобы голос гимнасток был услышан громко и ясно!
Друзья, наша гимнастика помогла мне пережить рак и теперь моя очередь расплатиться, стать их надежной опорой в любых сложных ситуациях независимо от национальности, религии или популярности.
Я знаю твои страхи, надежды и мечты. Была там, прожила и знаю, как бывает сложно. По собственному опыту знаю, что гимнастика объединяет и делает нас сильнее».
Юзьвяк ездила на Олимпийские игр-2016 в Рио в качестве запасной. В 2018 году она стала бронзовым призером чемпионата мира.
На ОИ-2020 в Токио, которые могли стать ее звездным часом, украинка не попала из-за болезни.
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