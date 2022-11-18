Гутцайт – о Шуфриче и Суркисе: «Мы их выводим из членства НОК. На этом их пребывание заканчивается»
Гутцайт: «Сейчас у меня в приоритете будет НОК Украины»
В приоритете будет олимпийский комитет
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Фото: FacebookМинистр молодежи и спорта Украины и президент НОК Вадим Гутцайт в интервью телеканала 1+1 рассказал, как планирует совмещать должности.
Я сосредоточу свое видение на развитии олимпийского движения, на работе НОК. Потому что это очень важный олимпийский орган, наша общественная организация, представляющая олимпийский спорт на международной арене, Олимпийских играх, на всех мировых уровнях. Конечно, сейчас у меня в приоритете будет НОК.
Ранее Гутцайт прокомментировал заявления от Шуфрича и Суркиса.