Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

Гутцайт: «Сейчас у меня в приоритете будет НОК Украины»

В приоритете будет олимпийский комитет
Olympics
01:51
Гутцайт: «Сейчас у меня в приоритете будет НОК Украины»
Фото: Facebook
Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Вадим Гутцайт в интервью телеканала 1+1 рассказал, как планирует совмещать должности.

Я сосредоточу свое видение на развитии олимпийского движения, на работе НОК. Потому что это очень важный олимпийский орган, наша общественная организация, представляющая олимпийский спорт на международной арене, Олимпийских играх, на всех мировых уровнях. Конечно, сейчас у меня в приоритете будет НОК.


Ранее Гутцайт прокомментировал заявления от Шуфрича и Суркиса.
Денис Седашов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вадим Гутцайт НОК (Украины)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Гутцайт: «Не понимаю: Беленюк еще борец или депутат, или кто – не знаю»
Гутцайт: «Не понимаю: Беленюк еще борец или депутат, или кто – не знаю»
Olympics
11:25
Гутцайт – о Шуфриче и Суркисе: «Мы их выводим из членства НОК. На этом их пребывание заканчивается»
Гутцайт – о Шуфриче и Суркисе: «Мы их выводим из членства НОК. На этом их пребывание заканчивается»
Olympics
18 ноября 20:17
1
Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины
Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины
Olympics
18 ноября 18:38
НОК без двух Андреев. Павелко вслед за Шевченко приостановил свое членство
НОК без двух Андреев. Павелко вслед за Шевченко приостановил свое членство
Olympics
18 ноября 17:57
Баюл в агрессивной манере обратилась к Гутцайту
Баюл в агрессивной манере обратилась к Гутцайту
Фигурное катание
18 ноября 14:35
Гутцайт: «Верю в Украину, победу и нашу спортивную семью»
Гутцайт: «Верю в Украину, победу и нашу спортивную семью»
Olympics
18 ноября 13:03
2

Новости: Olympics

Гутцайт: «Не понимаю: Беленюк еще борец или депутат, или кто – не знаю»
Гутцайт: «Не понимаю: Беленюк еще борец или депутат, или кто – не знаю»
11:25
Беленюк: «Представители разных федераций попросили меня возглавить их сопротивление»
Беленюк: «Представители разных федераций попросили меня возглавить их сопротивление»
09:10
Гутцайт: «Сейчас у меня в приоритете будет НОК Украины»
Гутцайт: «Сейчас у меня в приоритете будет НОК Украины»
01:51
Гутцайт – о Шуфриче и Суркисе: «Мы их выводим из членства НОК. На этом их пребывание заканчивается»
Гутцайт – о Шуфриче и Суркисе: «Мы их выводим из членства НОК. На этом их пребывание заканчивается»
18 ноября 20:17
Витольд Банька переизбран на должность президента WADA
Витольд Банька переизбран на должность президента WADA
18 ноября 19:36
Зозуля: «На выборах НОК на нас вылили ведро с кровью и костями погибших»
Зозуля: «На выборах НОК на нас вылили ведро с кровью и костями погибших»
18 ноября 18:42
Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины
Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины
18 ноября 18:38
НОК без двух Андреев. Павелко вслед за Шевченко приостановил свое членство
НОК без двух Андреев. Павелко вслед за Шевченко приостановил свое членство
18 ноября 17:57
Шевченко покинул должность в НОК спустя день после назначения и объяснил причину такого решения
Шевченко покинул должность в НОК спустя день после назначения и объяснил причину такого решения
18 ноября 16:51
Все новости

Популярные новости

Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:40
3
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 11:59
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 07:15
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 07:50
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 15:31
Все новости