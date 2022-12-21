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Олимпийский чемпион-2022 объявил о завершении карьеры

Фойц решил покинуть горнолыжный спорт
Горные лыжи
22 декабря 00:57
Олимпийский чемпион-2022 объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион-2022 по горнолыжному спорту швейцарец Беат Фойц в соцсетях объявил о завершении карьеры.

«Испытание собственных ограничений и рисков были моей страстью в горнолыжном спорте. Мое чутье часто было ключом к успеху. Теперь оно говорит мне: я достиг предела своих возможностей.

Я надеюсь проводить больше времени с семьей и жду новые вызовы в своей жизни. В то же время я очень благодарен, что мог так долго воплощать свою страсть и пережить столько эмоциональных моментов.

После 16 лет на Кубках мира я завершу карьеру горнолыжника 21 января 2023 года. Радуюсь, что смогу еще раз насладиться своими любимыми гонками в Венгене и Кицбюэле».


Напомним, в Пекине-2022, в гонке, где победил Фойц, выступал украинец Иван Ковбаснюк.

Карен Агабекян
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