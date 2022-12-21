Олимпийский чемпион-2022 объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион-2022 по горнолыжному спорту швейцарец Беат Фойц в соцсетях объявил о завершении карьеры.



Я надеюсь проводить больше времени с семьей и жду новые вызовы в своей жизни. В то же время я очень благодарен, что мог так долго воплощать свою страсть и пережить столько эмоциональных моментов.

После 16 лет на Кубках мира я завершу карьеру горнолыжника 21 января 2023 года. Радуюсь, что смогу еще раз насладиться своими любимыми гонками в Венгене и Кицбюэле».