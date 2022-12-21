Олимпийский чемпион-2022 объявил о завершении карьеры

«Гол 2: Жизнь как мечта»
31 декабря 07:20
Олимпийский чемпион-2022 по горнолыжному спорту швейцарец Беат Фойц в соцсетях объявил о завершении карьеры.
«Испытание собственных ограничений и рисков были моей страстью в горнолыжном спорте. Мое чутье часто было ключом к успеху. Теперь оно говорит мне: я достиг предела своих возможностей.
Я надеюсь проводить больше времени с семьей и жду новые вызовы в своей жизни. В то же время я очень благодарен, что мог так долго воплощать свою страсть и пережить столько эмоциональных моментов.
После 16 лет на Кубках мира я завершу карьеру горнолыжника 21 января 2023 года. Радуюсь, что смогу еще раз насладиться своими любимыми гонками в Венгене и Кицбюэле».
Напомним, в Пекине-2022, в гонке, где победил Фойц, выступал украинец Иван Ковбаснюк.
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