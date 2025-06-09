Олег Гончар

Украинская сборная по армрестлингу заняла третье место в общекомандном зачете на чемпионате Европы-2025, который завершился в Клуж-Напоке, Румыния.

Взрослая команда завоевала 9 медалей — одно золото, одно серебро, семь бронзовых.

Золото завоевала Руслана Симоненко (левая рука, до 65 кг). Серебро — у Лины Деменко (правая рука, до 70 кг). Бронзу завоевали: Андрей Дендеберя (левая рука, до 90 кг), Лина Деменко (левая рука), Олег Жох (левая рука, до 80 кг), Артем Попов (левая рука, до 75 кг), Олег Михайленко (левая рука, до 100 кг), Руслана Симоненко (правая рука), Лилия Занько (правая рука, до 80 кг).

Молодежь и юниоры Украины завоевали 56 медалей (13 золотых, 15 серебряных, 28 бронзовых) в категориях U15, U18, U23, обеспечив третье место в общем зачете.