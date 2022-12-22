МОК разрешил мужчинам принимать участие в групповых упражнениях на Олимпийских играх-2024

Однако есть одно условие

Артистическое плавание / Фото - CNN

«Это событие знаменует веху в истории плавания. Эволюция нашего вида спорта в направлении инклюзивности идет быстрыми темпами, и решение МОК и World Aquatics поможет нам стать примером для всего олимпийского движения. Мы готовы громче, чем когда-либо, поделиться со всем миром олимпийским девизом: «Скорее, выше, сильнее – вместе».

«Водные виды спорта универсальны, и мужчины зарекомендовали себя как отличные артистические пловцы. Включение мужчин – большая заслуга всех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло».

Президент Международной федерации плавания (FINA)сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых упражнениях по артистическому плаванию на Олимпиаде в Париже в 2024 году. Цитирует Аль-МусалламаFINA.По новым правилам в состав команды из 8 спортсменов можно включать максимум двух мужчин.Присутствие мужчин в команде не будет считаться обязательным. Впервые в истории мужчины-синхронисты смогут принять участие на Играх.Ранее мужчины могли соревноваться лишь в микст-дуэтах, однако эта дисциплина не входила в программу Олимпиады.