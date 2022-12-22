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МОК разрешил мужчинам принимать участие в групповых упражнениях на Олимпийских играх-2024

Однако есть одно условие
Артистическое плавание
22 декабря 19:49
МОК разрешил мужчинам принимать участие в групповых упражнениях на Олимпийских играх-2024
Артистическое плавание / Фото - CNN
Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых упражнениях по артистическому плаванию на Олимпиаде в Париже в 2024 году. Цитирует Аль-Мусаллама официальный сайт FINA.

«Это событие знаменует веху в истории плавания. Эволюция нашего вида спорта в направлении инклюзивности идет быстрыми темпами, и решение МОК и World Aquatics поможет нам стать примером для всего олимпийского движения. Мы готовы громче, чем когда-либо, поделиться со всем миром олимпийским девизом: «Скорее, выше, сильнее – вместе».


«Водные виды спорта универсальны, и мужчины зарекомендовали себя как отличные артистические пловцы. Включение мужчин – большая заслуга всех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло».


По новым правилам в состав команды из 8 спортсменов можно включать максимум двух мужчин.

Присутствие мужчин в команде не будет считаться обязательным. Впервые в истории мужчины-синхронисты смогут принять участие на Играх.

Ранее мужчины могли соревноваться лишь в микст-дуэтах, однако эта дисциплина не входила в программу Олимпиады.
Владимир Кириченко
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FINA МОК Париж-2024

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