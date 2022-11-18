Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

Саидова: «Я очень довольна учебно-тренировочным сбором в Турции»

Специалист заявила, что все задачи были выполнены
Артистическое плавание
01:37
Саидова: «Я очень довольна учебно-тренировочным сбором в Турции»
Светлана Саидова
Главный тренер сборной Украины по артистическому плаванию Светлана Саидова в интервью пресс-службе НОК Украины рассказала о деталях учебно-тренировочного сбора в Турции.

Я очень довольна учебно-тренировочным сбором в Турции. Поставленные задачи были выполнены, девушки приложили максимум усилий.

Весь день был расписан по минутам. При необходимости девушки оставались дополнительно дорабатывать. Все понимали, что мы должны успеть выполнить тренировочные задания.

Лучшие условия, чем в Турции сложно представить. Там полная изоляция от внешнего мира, что особенно необходимо для подготовки. Теплый климат, три бассейна, отличное питание, реабилитационный центр, сауны и криокамеры, тренажерный зал, гимнастический стадион. Все было замечательно. Спасибо FINA, LEN, НОК Украины, президенту Федерации артистического плавания Украины Игорю Лысову за поддержку нашей команды!


Ранее мы сообщали, что Фонд солидарности МОК и FINA помогли организовать тренировочный сбор украинских синхронисток в Турции.

Денис Седашов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Светлана Саидова

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Артистическое плавание

Саидова: «Я очень довольна учебно-тренировочным сбором в Турции»
Саидова: «Я очень довольна учебно-тренировочным сбором в Турции»
01:37
Садурская с рекордом Украины стала чемпионкой мира в фридайвинге
Садурская с рекордом Украины стала чемпионкой мира в фридайвинге
06 октября 07:22
Федина готова выставить на продажу все свои награды
Федина готова выставить на продажу все свои награды
30 сентября 20:39
5-кратная олимпийская чемпионка и генсек ОКР Анастасия Давыдова «с концами» уехала из россии
5-кратная олимпийская чемпионка и генсек ОКР Анастасия Давыдова «с концами» уехала из россии
27 сентября 16:22
Главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию могла уехать из страны из-за военных действий в Харькове, но ее удержали – подарили квартиру!
Главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию могла уехать из страны из-за военных действий в Харькове, но ее удержали – подарили квартиру!
27 сентября 15:08
Фонд солидарности МОК и FINA помогли организовать тренировочный сбор украинских синхронисток в Турции
Фонд солидарности МОК и FINA помогли организовать тренировочный сбор украинских синхронисток в Турции
27 сентября 12:57
Федина: «Хочется, чтобы о россиянах забыли»
Федина: «Хочется, чтобы о россиянах забыли»
19 сентября 20:58
Марина Алексеева: «Решили провести благотворительные мастер-классы в Португалии, нам удалось собрать около 40 тысяч грн»
Марина Алексеева: «Решили провести благотворительные мастер-классы в Португалии, нам удалось собрать около 40 тысяч грн»
19 сентября 15:41
Призерша Токио-2020 – об обстреле спорткомплекса «Локомотив»: «После этого вы хотите допустить россию на международные соревнования?»
Призерша Токио-2020 – об обстреле спорткомплекса «Локомотив»: «После этого вы хотите допустить россию на международные соревнования?»
02 сентября 14:54
Все новости

Популярные новости

Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:40
3
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 11:59
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 07:15
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 07:50
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 15:31
Все новости