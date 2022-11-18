Украинские русалки завоевали восьмое золото на чемпионате Европы
Саидова: «Я очень довольна учебно-тренировочным сбором в Турции»
Специалист заявила, что все задачи были выполнены
01:37
Светлана СаидоваГлавный тренер сборной Украины по артистическому плаванию Светлана Саидова в интервью пресс-службе НОК Украины рассказала о деталях учебно-тренировочного сбора в Турции.
Я очень довольна учебно-тренировочным сбором в Турции. Поставленные задачи были выполнены, девушки приложили максимум усилий.
Весь день был расписан по минутам. При необходимости девушки оставались дополнительно дорабатывать. Все понимали, что мы должны успеть выполнить тренировочные задания.
Лучшие условия, чем в Турции сложно представить. Там полная изоляция от внешнего мира, что особенно необходимо для подготовки. Теплый климат, три бассейна, отличное питание, реабилитационный центр, сауны и криокамеры, тренажерный зал, гимнастический стадион. Все было замечательно. Спасибо FINA, LEN, НОК Украины, президенту Федерации артистического плавания Украины Игорю Лысову за поддержку нашей команды!
Ранее мы сообщали, что Фонд солидарности МОК и FINA помогли организовать тренировочный сбор украинских синхронисток в Турции.
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