Сборная Украины завоевала серебро на чемпионате Европы по артистическому плаванию

Украинки стали вторыми в технической программе

1 день назад

Збірна України з артистичного плавання
Фото: Украинское синхронное плавание
Денис Седашов

Денис Седашов

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в Белграде.

Украинки стали вторыми в групповой технической программе. За свое выступление сине-желтые получили 266.2233 балла. Обладателями золотой медали стали действующие чемпионки из Испании.

Это первая награда Украины в технической программе среди групп на чемпионатах Европы с 2022 года, когда в Риме украинки завоевали золото.

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