Сборная Украины завоевала серебро на чемпионате Европы по артистическому плаванию
Украинки стали вторыми в технической программе
1 день назад
Фото: Украинское синхронное плавание
Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в Белграде.
Украинки стали вторыми в групповой технической программе. За свое выступление сине-желтые получили 266.2233 балла. Обладателями золотой медали стали действующие чемпионки из Испании.
Это первая награда Украины в технической программе среди групп на чемпионатах Европы с 2022 года, когда в Риме украинки завоевали золото.