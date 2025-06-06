Дом известной украинской легкоатлетки пострадал в результате российской атаки

Без комментариев

около 15 часов назад

Ірина Климець / Фото - Cуспільне
Ирина Климец / Фото - Суспільне
Владимир Кириченко Array

Владимир Кириченко

Известная украинская легкоатлетка, выступающая в секторе для метания молота, Ирина Климець, продемонстрировала повреждения, которые получил ее дом в результате сегодняшней массовой ракетной атаки россиян.

«Дом. Меня все еще трясет».

Дім Ірини Климець / Фото - Inastagram

Сегодня россияне снова атаковали Украину, под ударами были, в частности, Киев, Тернополь и Луцк.

Сборная Украины по легкой атлетике попала под российский ракетный обстрел: видео

Поделиться

Легкая атлетикаНовости СпортаСборная Украины (легкая атлетика)Ирина Климец

Материалы по теме

Ірина Климець / Фото - Cуспільне

Климець с лучшим результатом сезона стала серебряной призеркой турнира в Дубае

26 дней назад

Климец – чемпионка этапа континентального тура World Athletics в Чехии

Климец – чемпионка этапа континентального тура World Athletics в Чехии

9 месяцев назад

Ірина Климець: «Наприкінці березня у мого тата стався інсульт, і мені довелося перервати підготовку та тренувальні збори»

Ірина Климець: «Наприкінці березня у мого тата стався інсульт, і мені довелося перервати підготовку та тренувальні збори»

10 месяцев назад

Климец не вышла в финал чемпионата Европы

Климец не вышла в финал чемпионата Европы

12 месяцев назад