Дом известной украинской легкоатлетки пострадал в результате российской атаки
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около 15 часов назад
Ирина Климец / Фото - Суспільне
Известная украинская легкоатлетка, выступающая в секторе для метания молота, Ирина Климець, продемонстрировала повреждения, которые получил ее дом в результате сегодняшней массовой ракетной атаки россиян.
«Дом. Меня все еще трясет».
Сегодня россияне снова атаковали Украину, под ударами были, в частности, Киев, Тернополь и Луцк.
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