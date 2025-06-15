Олег Гончар

12-летний украинский легкоатлет Матвей Строгалев установил неофициальный мировой рекорд в прыжках с шестом среди юношей до 14 лет, преодолев высоту 4.00 м на юношеском чемпионате Украины.

Этим результатом Матвей превзошел достижение легендарного шведского прыгуна и многократного мирового рекордсмена Армана Дюплантиса, который в 12 лет в 2012 году прыгнул на 3.97 метра в помещении.

Матвей, будучи самым молодым участником соревнований, с первой попытки преодолел высоты 3.40, 3.60 и 3.80 метра, а планку на 4.00 метра взял с третьей попытки, что принесло ему бронзовую медаль чемпионата.

Представители компании Nordic Sport, которые наблюдали за соревнованиями, пообещали подарить юному рекордсмену новый шест.

Матвей происходит из известной спортивной семьи: его мать, Анжела Балахонова, — серебряная призерка чемпионата мира 1999 года и чемпионка Европы по прыжкам с шестом, а отец, Вадим Строгалев, — финалист чемпионатов мира и участник Олимпиады-2004. Старший брат Матвея, Никита Строгалев, также является прыгуном с шестом и был пятым на юниорском чемпионате мира.