Дюплантис – о мировом рекорде в Стокгольме: «Я должен был выиграть для бабушки»
Швед посвятил свое достижение близкому человеку
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Шведский атлет Арман Дюплантис прокомментировал свой новый мировой рекорд. На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме он с первой попытки взял высоту 6,28 метров. Слова приводит SVT.
Моя бабушка всегда хотела, чтобы я побил мировой рекорд. И я это сделал. На меня было возложено большое давление. Я должен был выиграть для бабушки. Я очень рад, что смог сделать это для нее.
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