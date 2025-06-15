Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет с первой попытки преодолел высоту 6,28 м
около 1 часа назад
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Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд!
Шведский легкоатлет в 12-й раз превзошел собственное достижение, с первой попытки взяв высоту 6,28 м на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.
Ранее Дюплантис одержал победу на этапе в норвежском Осло. Тогда швед взял высоту 6,15 м – со второй попытки.