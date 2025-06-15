Денис Седашов

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд !

Шведский легкоатлет в 12-й раз превзошел собственное достижение, с первой попытки взяв высоту 6,28 м на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

MONDOOOOO!



World record of .m at home in Stockholm!#DiamondLeague pic.twitter.com/twnZdxaIYe — European Athletics (@EuroAthletics) June 15, 2025

Ранее Дюплантис одержал победу на этапе в норвежском Осло. Тогда швед взял высоту 6,15 м – со второй попытки.