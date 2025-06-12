Геращенко впервые стала мамой

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Париже по легкой атлетике Ирина Геращенко родила дочь.

«Вчера был наш лучший день. Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш маленький бриллиантик.

На руках 3820 г, 55 см сплошного счастья и радости».