Геращенко впервые стала мамой

Призёрка Олимпиады родила дочь

около 1 часа назад

Ірина Геращенко / Фото - Суспільне
Ирина Геращенко / Фото - Суспільне
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Владимир Кириченко

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Париже по легкой атлетике Ирина Геращенко родила дочь.

«Вчера был наш лучший день. Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш маленький бриллиантик.

На руках 3820 г, 55 см сплошного счастья и радости».

Муж Геращенко – украинский спортсмен и тренер Сергей Спильняк. Пара поженилась в 2019 году.

Напомним, из-за беременности Ирина пропускала зимний сезон.

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