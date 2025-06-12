Геращенко впервые стала мамой
Призёрка Олимпиады родила дочь
около 1 часа назад
Ирина Геращенко / Фото - Суспільне
Бронзовая призерка Олимпийских игр в Париже по легкой атлетике Ирина Геращенко родила дочь.
«Вчера был наш лучший день. Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш маленький бриллиантик.
На руках 3820 г, 55 см сплошного счастья и радости».
Муж Геращенко – украинский спортсмен и тренер Сергей Спильняк. Пара поженилась в 2019 году.
Напомним, из-за беременности Ирина пропускала зимний сезон.