Известная украинская спортсменка начала военную службу

Олег Гончар

Бывшая украинская многоборка Алина Шу сообщила, что начала службу в бригаде «Хартия».

В военном подразделении Алина работает с англоязычными бойцами из 15 стран. Она помогает в рекрутинге, в быту и при отправке на миссию.

«Никогда не чувствовала себя так на своем месте. Никогда так много искренне не смеялась. Никогда не видела, что столько людей могут работать так много, серьёзно и целеустремлённо.

Каждый день сегодня стоит сотням мирных дней. Сейчас не существует прошлого или будущего. Есть конкретное, понятное «сегодня».

Зло мы победим, это точно. Неизвестно когда. Но приближать это время вместе с новой семьей - это тот опыт, который стоит больше всего, что я когда-либо переживала или буду переживать в будущем».

Напомним, Кохан завоевал золотую медаль на этапе Континентального тура в Польше.