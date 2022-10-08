«Когда я приехала домой, увидела настоящую любовь!» Милая история от Бех-Романчук Украинская легкоатлетка наслаждается своим возвращением в Украину Легкая атлетика 08 октября 08:28 Марина Бех-Романчук Титулованная легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими подписчиками в соцсетях трогательной историей, разбавив ее милыми снимками: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh) Ранее экс-игрок «Динамо», покинувший клуб из-за войны, назвал новорожденную дочь символичным именем. Евгения Евдокимова
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