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«Когда я приехала домой, увидела настоящую любовь!» Милая история от Бех-Романчук

Украинская легкоатлетка наслаждается своим возвращением в Украину
Легкая атлетика
08 октября 08:28
«Когда я приехала домой, увидела настоящую любовь!» Милая история от Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук

Титулованная легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими подписчиками в соцсетях трогательной историей, разбавив ее милыми снимками:



 Ранее экс-игрок «Динамо», покинувший клуб из-за войны, назвал новорожденную дочь символичным именем.

 

 

Евгения Евдокимова
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Марина Бех-Романчук

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