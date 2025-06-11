Кохан занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло, уступив олимпийскому чемпиону.
Украинец метнул молот почти на 80 м
14 минут назад
Фото: Getty Images
Бронзовый призер Парижа-2024 Михаил Кохан в рамках турнира Бриллиантовой лиги в Норвегии занял второе место.
Украинский метатель молота на соревнованиях в Осло, которые не входили в состав бриллиантовых, уступил по результату только чемпиону Игр-2024 Итану Кацбергу. В лучшей попытке Кохан метнул снаряд на 79.95 метра.
Норвегия, Осло. Мужчины. Метание молота
1. Итан Кацберг (Канада) – 80.19 м
2. Михаил Кохан (Украина) – 79.95 м
3. Томас Мардаль (Норвегия) – 78.25 м
Напомним, что Олег Дорощук взял серебро БЛ на этапе в Риме.