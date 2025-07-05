Кохан завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
Украинец стал третьим с результатом 79,27 метра
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал бронзовую награду на девятом этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.
Лучшей для украинца стала финальная шестая попытка – 79,27 метра.
Победу одержал представитель США Руди Винклер, который не только показал результат 83,16 м, но и установил новый рекорд Бриллиантовой лиги. Вторую позицию занял канадец Итан Катцберг.
Отметим, что эти соревнования проводились вне основной программы и не учитываются в официальный зачет Бриллиантовой лиги.
Дорошчук снялся с этапа Бриллиантовой лиги.