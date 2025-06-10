Левченко примет участие в этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Владимир Кириченко

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко выступит в секторе для прыжков в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).

Этап пройдет 15 июня.

На этапах Бриллиантовой лиги в Сямэне и Шанхае Левченко показала 4-й результат.

В прошлом году в Стокгольме Юлия стала 9-й с результатом 1,82 м, Ярослава Магучих выиграла в Стокгольме (2 м), а другая украинка Ирина Геращенко стала третьей.

Напомним, этап пройдет 15 июня на Олимпийском стадионе. Рекорд арены принадлежит хорватской легкоатлетке Бланке Влашич, которая в 2007 году преодолела отметку в 2.07 м.

Ранее своё участие в этапе в Стокгольме подтвердила Магучих.