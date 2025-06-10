Левченко примет участие в этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
В прошлом году Юлия показала 9-й результат
около 3 часов назад
Юлия Левченко / Фото - Facebook
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко выступит в секторе для прыжков в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).
Этап пройдет 15 июня.
На этапах Бриллиантовой лиги в Сямэне и Шанхае Левченко показала 4-й результат.
В прошлом году в Стокгольме Юлия стала 9-й с результатом 1,82 м, Ярослава Магучих выиграла в Стокгольме (2 м), а другая украинка Ирина Геращенко стала третьей.
Напомним, этап пройдет 15 июня на Олимпийском стадионе. Рекорд арены принадлежит хорватской легкоатлетке Бланке Влашич, которая в 2007 году преодолела отметку в 2.07 м.
Ранее своё участие в этапе в Стокгольме подтвердила Магучих.