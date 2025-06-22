Олег Гончар

На этапе Континентального тура по прыжкам в высоту в Варшаве украинская легкоатлетка Юлия Левченко выиграла золотую медаль.

Левченко победила с результатом 1,92 метра.

Украинская прыгунья выиграла первое золото на международных соревнованиях за два года после победы в Мондеевиль (Франция) в феврале 2023 года.

Левченко уверенно обошла конкуренток — второй стала Кристина Овчинникова из Казахстана (1,85 м), а третьей — полька Алиция Высоцка (1,85 м).

Эту победу Левченко достигла после неудачного выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, где она заняла 11-е место с результатом 1.83 м.