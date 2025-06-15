Олег Гончар

На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко заняла четвертое место с результатом 1.91 м, разделив его со шведкой Энглой Нильссон, австралийкой Элеанор Паттерсон и американкой Вашти Каннингем.

Ярослава Магучих завоевала серебро (1.99 м), золото досталось австралийке Николе Олислагерс (2.01 м).

В комментарии "Суспільному" Левченко поделилась впечатлениями от выступления.

«Прыжки были хорошими, многое удалось. Допустила несколько технических ошибок на 1.93 м, но в целом прыжки мне понравились. Погода была отличная, особенно для Швеции, где она бывает непредсказуемой. Я довольна стабильностью в сезоне — это хорошо. Это первые соревнования после паузы для восстановления и тренировок. Конечно, хочется выше, но сегодня я довольна». Юлия Левченко

Левченко рассказала, что ей показалось, будто трибуны пестрели украинскими флагами. По её словам, она была приятно удивлена количеством болельщиков с креативными плакатами, а их поддержка ощущалась очень мощно.

Что касается планов на ближайшее время, Левченко рассказала, что впереди у неё серия из трёх стартов, и всё проходит в прыжковом режиме. Она добавила, что июнь проходит спокойно, а главная цель сезона — восстановиться после прошлого года и стабильно прогрессировать.

Напомним, следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 20 июня в Париже.