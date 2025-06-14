Денис Седашев

Федерация легкой атлетики Украины опубликовала состав национальной команды, которая выступит на командном чемпионате Европы-2025.

В состав сборной Украины вошли как ведущие легкоатлеты — звёздная Ярослава Магучих, метатель молота Михаил Кохан, прыгун в высоту Олег Дорошчук и чемпион Европы по метанию копья Артур Фельфнер, так и спортсмены, для которых этот турнир станет дебютом на подобном уровне.

Соревнования пройдут с 27 по 29 июня в испанской столице — Мадриде. В составе сборной — 43 легкоатлета, которые будут соревноваться в 19 дисциплинах.

Полный состав участников.

Финальный этап Grand Slam по лёгкой атлетике не состоится из-за финансовых проблем.