Магучих, Кохан и Фельфнер — в заявке сборной Украины на ЧЕ-2025
На соревнованиях сине-желтых представят 43 атлета
около 1 часа назад
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Федерация легкой атлетики Украины опубликовала состав национальной команды, которая выступит на командном чемпионате Европы-2025.
В состав сборной Украины вошли как ведущие легкоатлеты — звёздная Ярослава Магучих, метатель молота Михаил Кохан, прыгун в высоту Олег Дорошчук и чемпион Европы по метанию копья Артур Фельфнер, так и спортсмены, для которых этот турнир станет дебютом на подобном уровне.
Соревнования пройдут с 27 по 29 июня в испанской столице — Мадриде. В составе сборной — 43 легкоатлета, которые будут соревноваться в 19 дисциплинах.
Финальный этап Grand Slam по лёгкой атлетике не состоится из-за финансовых проблем.