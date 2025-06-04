Магучих — лауреат премии «Человек года-2024»
Украинская легкоатлетка продолжает покорять не только спортивные вершины, но и получать признание вне стадиона
1 день назад
Фото: Getty Images
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих удостоена престижной премии Человек года-2024. Легкоатлетка одержала победу в номинации «Спортсмен года».
В связи с тем, что Ярослава в настоящее время участвует в международных соревнованиях за пределами Украины, награду вместо неё получила президентка Федерации лёгкой атлетики Украины Ольга Саладуха.
15 июня Ярослава Магучих примет участие в очередном этапе Бриллиантовой лиги, который состоится в Стокгольме.
«Попробую побить рекорд стадиона». Магучих выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.