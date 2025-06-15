Магучих — о инциденте в Стокгольме: «Хотела изменить высоту, но не успела»
Украинка завоевала серебряную медаль
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих поделилась впечатлениями после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.
В комментарии Суспільне Спорт спортсменка рассказала о неприятном моменте во время соревнований — ей не позволили изменить высоту планки.
Хотела перенести две попытки на 2.03 м, но не успела подойти, прежде чем прошло это время. Поэтому мне сказали прыгать, но ничего, у меня уже есть опыт с судьями и временем. Ничего страшного.
Напомним, Ярослава не смогла покорить высоту 2.03 м.
Магучих, Кохан и Фельфнер — в заявке сборной Украины на ЧЕ-2025.