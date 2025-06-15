Магучих – о серебре в Стокгольме: «К сожалению, не показала такой высокий результат, который хотелось бы»
Украинка прокомментировала свое выступление, подчеркнув, что результат не идеальный, но она уверенно набирает форму
около 1 часа назад
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в комментарии для Суспільне Спорт отметила, что несмотря на результат остается довольной формой накануне основных стартов сезона — чемпионата мира-2025.
К сожалению, не показала такой высокий результат, который хотелось бы. Но все равно рада, потому что продолжаю входить в форму перед главным стартом сезона — чемпионатом мира в сентябре.
Конкуренция с девушками — это классно, а прыгалось не очень. При разбеге было очень много ошибок, и немного не справилась, поэтому я бежала медленно для своих прыжков. Не могу сказать, что это опыт, потому что у меня уже много опыта за плечами. Но набираю просто свою форму и получаю удовольствие.
Магучих, Кохан и Фельфнер — в заявке сборной Украины на ЧЕ-2025.