Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в комментарии для Суспільне Спорт отметила, что несмотря на результат остается довольной формой накануне основных стартов сезона — чемпионата мира-2025.

К сожалению, не показала такой высокий результат, который хотелось бы. Но все равно рада, потому что продолжаю входить в форму перед главным стартом сезона — чемпионатом мира в сентябре.

Конкуренция с девушками — это классно, а прыгалось не очень. При разбеге было очень много ошибок, и немного не справилась, поэтому я бежала медленно для своих прыжков. Не могу сказать, что это опыт, потому что у меня уже много опыта за плечами. Но набираю просто свою форму и получаю удовольствие.