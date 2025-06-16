Олег Гончар

Украинская прыгунья в высоту и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих показала 12-кратному мировому рекордсмену в прыжках с шестом Арману Дюплантису выступление 12-летнего украинца Матвея Строгалева.

Ранее на чемпионате Украины Строгалев преодолел высоту 4 метра и установил новый неофициальный рекорд до 14 лет. Предыдущий рекорд (3.97 м.) принадлежал Дюплантису и был установлен в 2012 году.

На видео видно, что Дюплантис выразил удовлетворение выступлением Строгалева и побитием своего рекорда.