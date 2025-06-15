Магучих стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Украинка сенсационно проиграла
26 минут назад
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp
В Стокгольме завершились соревнования прыгунов в высоту на этапе Бриллиантовой лиги.
Сенсационно победительницей стала австралийка Никола Олеслагерс, которая с результатом 2,01 м обошла украинку Ярославу Магучих — 1,99 м.
Третье место досталось польке Марии Жодзик — 1,93 м.
Четвертое-седьмое места поделили украинка Юлия Левченко, шведка Энгла Нильссон, американка Вашти Каннингем и австралийка Элеанор Паттерсон.
Напомним, Магучих, Кохан и Фельфнер — в заявке сборной Украины на ЧЕ-2025.