Матвей Строгалев: «Честно, не ожидал, что так прыгну»
12-летний украинец побил рекорд Дюплантиса, преодолев 4.00 м на чемпионате Украины
около 1 часа назад
12-летний украинский легкоатлет Матвей Строгалев установил неофициальный мировой рекорд в прыжках с шестом среди юношей до 14 лет, преодолев 4.00 метра на чемпионате Украины среди юношей.
Этот результат превзошел достижение Армана Дюплантиса (3.97 м в 2012 году).
Матвей в комментарии паблику ukr.athletics поделился впечатлениями от своего триумфа.
"Честно, я даже не ожидал, что так прыгну. Сейчас вообще не чувствую эмоций — до сих пор не верю. На разминке мешал ветер, было тяжело, и я не думал, что получится. Но взял новый шест — и всё пошло. Это только начало. Наверное, мог прыгнуть выше, но устал, адреналин исчез, и я уже не чувствовал, что могу. Поставил цель, достиг — и почему-то не захотелось идти дальше."
Мать и тренер Матвея, серебряная призерка ЧМ-1999 Анжела Балахонова, прокомментировала выступление сына:
«Мы с мужем (Вадим Строгалев — ред.) очень волновались, хотя знали, что он способен на это еще зимой. Но не было нужных шестов, поэтому ждали, что с новым все получится — и получилось. Специальной подготовки не было, потому что он еще ребенок. Развиваем все постепенно: прыжки в длину, высоту, барьеры. Но Матвей больше всего любит шест, поэтому делаем акцент на этом. Главное — он получает удовольствие и хочет прыгать и расти».
Матвей родом из спортивной семьи: его мать, Анжела Балахонова, — чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 1999 года в прыжках с шестом, а отец, Вадим Строгалев, — финалист мировых первенств и участник Олимпиады-2004. Старший брат Никита также занимается прыжками с шестом и занял пятое место на юниорском чемпионате мира.